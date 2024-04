Mazars-CEO Raidl: „Dieses Thema wird immer komplexer“

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Monika Raidl ist im Managementboard von Mazars u. a. als Head of Payroll und HR-Services tätig. • Katharina F.-Roßboth

Seit 25 Jahren ist Monika Raidl in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung tätig. Nicht nur der Branche, sondern auch dem Arbeitgeber ist sie seither treu geblieben. Verändert hat sich indes einiges, so auch die Marke.

Hohe Fenster und helle Holzelemente laden dazu ein, sich im Mazars-Büro weniger wie in einer Kanzlei als eher einer modernen Hotellobby zu fühlen. Mit Blick über die Wiener Innenstadt lässt sich ein Kaffee an der gemeinschaftlich genutzten Bar genießen. Kaum verwunderlich also, dass Beschäftigte lange in der Firma bleiben.

Loyalität ist auch Monika Raidl zuzuschreiben. Die studierte ­Handelswissenschaftlerin ist seit 25 Jahren in dem Unternehmen, das damals noch unter City Treuhand firmierte. 2019 tritt sie der internationalen Partnerschaft Mazars bei. In dieser Zeit, seit 1999, habe sich die Kanzlei „extrem verändert“. Von wenigen Mitarbeitenden ist sie auf 210 herangewachsen und auch international tätig. „Ich musste nicht wechseln, um mich neuen Herausforderungen zu stellen und aus der Komfortzone zu wachsen.“