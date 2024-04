Journalist der russischen „Forbes“-Ausgabe festgenommen

Dem Journalisten wird vorgeworfen, Fake News über die russische Armee verbreitet zu haben.

Die russische Ausgabe von „Forbes“ meldet die Festnahme eines ihrer Journalisten. Sergej Mingasow werde vorgeworfen, Fake News über die russische Armee verbreitet zu haben, so das Magazin am Freitag auf seiner Website. Man habe keinen Kontakt zu dem Mitarbeiter. Mingasows Anwalt sagte, sein Mandant befinde sich in einer Haftanstalt in der Stadt Chabarowsk im Fernen Osten Russland. Nach Beginn des Ukraine-Krieges verschärfte Moskau die Gesetze zur Medienkontrolle drastisch. (APA)