Diesen drei Aktien trauen Experten noch jede Menge Kurssteigerungen zu

Auf der Suche nach den besten Treffern - auch an der Börse.

Auf der Suche nach den besten Treffern - auch an der Börse. Imago

Die Börsen werden derzeit von guten Unternehmensbilanzen beflügelt. Leider bremst die Inflation die Euphorie etwas ab. Bei diesen drei Aktien aber sehen Experten unabhängig davon Chancen auf hohe Kursgewinne.

Nach den kalten Tagen wird es wieder wärmer. Und auch der Kälteeinbruch an den Börsen in Form einer kleinen April-Korrektur scheint fürs Erste überwunden. Auf Ein-Monats-Sicht bleibt bei den europäischen und US-amerikanischen Leitindizes zwar noch ein leichtes Minus von 1,5 bis drei Prozent. Aber in der abgelaufenen Woche wurde – bei gesteigerter Volatilität – doch einiges ausgebügelt.

Mehr lesen Knapp 180 Prozent Kurspotenzial hat diese Aktie eines aufstrebenden Recycling-Unternehmens laut Experten

Zum Wochenende hin machte sich sogar Euphorie breit. Das lag an einigen starken Bilanzzahlen großer Konzerne. Im Fokus standen am Freitag vor allem die Zahlen der beiden Tech-Giganten Alphabet und Microsoft, nachdem am Tag davor die Enttäuschung über die Investitionspläne der Facebook-Mutter Meta noch für fallende Kurse gesorgt hatte. Demgegenüber trumpften die Google-Mutter Alphabet – dank hoher Werbeerlöse – und Microsoft mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn im ersten Quartal auf und überzeugten zusätzlich noch mit ihren Aussagen zum Thema künstliche Intelligenz (KI), dem alles überragenden Fantasieträger für Börsianer seit knapp eineinhalb Jahren. Alphabets Marktkapitalisierung kehrte über die Marke von zwei Billionen Dollar zurück, die von Microsoft auf über drei Billionen.

Die Maschinerie der Bilanzpräsentationen läuft auf Hochtouren. In den USA warten auf die Anleger Zahlen der Kaffeehauskette Starbucks, der Getränkeanbieter Coca-Cola und PepsiCo, des Pharmakonzerns Eli Lilly mit seinen boomenden Abnehmpräparaten, der Fast-Food-Kette McDonald’s, des Kreditkartenanbieters Mastercard, des Chipkonzerns AMD – ja, und vor allem des Onlinehändlers Amazon und des Technologieriesen Apple. Auch in Europa öffnen Schwergewichte ihre Bücher: so Adidas, Mercedes-Benz, Volkswagen und die Commerzbank.

Mehr lesen Die Höchstpreiszone Europa

Ob die Unternehmensbilanzen fortan stark genug sind und das Zeug dazu haben, die Börsenkurse so euphorisch zu treiben wie bisher, ist nicht so klar. Vonseiten der Konjunktur jedenfalls dürfte keine so starke Unterstützung kommen, da hier das positive Szenario bereits eingepreist ist. Umso mehr könnten die Sorgen wegen der Inflation, die sich als extrem hartnäckig erweist und gerade in den USA auch mit riesigen Stimulus-Summen hochgehalten wird, dämpfend wirken. Spannend wird daher werden, wie die offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung für April und die vorläufigen Inflationsdaten für die Eurozone diese Woche ausfallen.

Welche Aktien Experten aktuell für attraktiv halten?