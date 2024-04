Fußball-EM: Die besten Public Viewings in Wien

Die EM soll ein großes Fußball-Sommerfest werden. Wo in Wien finden die großen Partys statt? Wo geht es exklusiver zu? Ein Überblick.

Wien. Es sind noch einige Wochen, bis am Freitag, dem 14. Juni, in München die Fußball-Europameisterschaft eröffnet wird, aber die Vorbereitungen laufen bereits — auch in Wien. Denn es wird das erste Mal seit mittlerweile sechs Jahren sein, dass ein internationales Fußball-Großereignis auch zu einem Großereignis in Wien wird.

Zuerst kam Corona, die Public Viewings der (auf 2021 verschobenen EM 2020) fanden etwas gebremst – mit den sogenannten 3G-Regeln, Sitzplatzregistrierungen usw. – statt. Und auch bei der Winter-WM kam keine echte Stimmung auf – und große Public Viewings im Freien fielen sowieso aus. Aber heuer, von Mitte Juni bis Mitte Juli, soll es wieder so weit sein.

Am Kanal