Johannes Anzengruber hat die Stichwahl um das Amt des Innsbrucker Bürgermeisters überraschend, aber deutlich gewonnen. Hatte er Erfolg, obwohl er nicht für die ÖVP antrat, oder gerade weil er nicht für die ÖVP antrat?

Bürgerliche Politik kommt in Innsbruck an – zumindest jene, die nicht unter dem Parteilabel der ÖVP passiert. Johannes Anzengruber hat mit seiner Liste JA in der Innsbrucker Stichwahl dem bisherigen Stadtchef, Georg Willi von den Grünen, den Bürgermeistersessel abgerungen. Das Ergebnis zeigt einmal mehr, dass sich die ÖVP in Österreichs Landeshauptstädten ziemlich schwertut, ein attraktives Angebot zu machen.

Oliver Pink, Innenpolitik-Ressortleiter der „Presse“, erklärt in dieser Folge, wieso er in dem Sieg von Johannes Anzengruber einen Hoffnungsschimmer für Karl Nehammer erblickt, wer aller auf der Wahlparty war und ob aus der „Caprese“-Koalition tatsächlich etwas werden könnte.

Gast: Oliver Pink, Innenpolitik „Die Presse“

Host: Christine Mayrhofer, „Die Presse“

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Mehr zum Thema:

Mehr lesen Wenn Dornauer, Willi und Anzengruber gemeinsam Party machen