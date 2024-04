Ein Ex-Krone-Journalist erzählt: „Ich habe Hunderte Tote gesehen“

26 Jahre lang war Thomas Schrems Reporter bei der „Krone“, jetzt schreibt er Bücher. In seinem neuen Krimi arbeitet er sich an der Boulevard-Branche ab.

Mittlerweile lebt er weit weg von der Muthgasse in Döbling. Jener Adresse, an der die „Kronen Zeitung“ seit Jahrzehnten den Hauptsitz hat. Aufgewachsen ist Thomas Schrems nicht weit weg vom Krone-Haus am Donaukanal im 19. Wiener Bezirk. Mit 21 Jahren spülte ihn ein Zufall zur „Krone“, er begann als Lokalreporter in der Salzburg-Redaktion und arbeitete sich zügig hoch.