KI-Boom lässt Samsung jubilieren - Gewinne um das Zehnfache gestiegen

Es ist der höchste Betriebsgewinn seit 2022. Vor allem der Absatz von Speicherchips verdoppelte sich nahezu.

Samsung hat offenbar alles richtig gemacht: der frühere Release der Topmodell-Serie Galaxy S24 mitsamt seiner KI-Funktionen macht sich bezahlt. Da ist beinahe schon wieder der Schock zu Beginn des Jahres vergessen, dass Samsung kurzzeitig die Marktführerschaft an Apple übergeben musste. Der Gewinn des südkoreanischen Elektronikkonzerns Samsung schnellte im ersten Quartal um das Zehnfache in die Höhe. Wie der weltgrößte Hersteller von Speicherchips und Fernsehern am Dienstag mitteilte, stieg der operative Gewinn von Jänner bis März auf 6,6 Billionen Won (4,8 Milliarden Dollar) - nach 640 Milliarden Won im Vorjahr.

Dies entspricht Samsungs eigener Schätzung vom Anfang des Monats und ist der höchste Betriebsgewinn seit dem dritten Quartal 2022. Der Absatz von Speicherchips verdoppelte sich nahezu, und die Preise für spezielle Produkte für Hochleistungscomputer stiegen nach einem starken Rückgang dank der hohen Nachfrage im Bereich der KI sprunghaft an. „In der zweiten Jahreshälfte 2024 erwarten wir weiterhin positive Geschäftsbedingungen und eine starke Nachfrage, insbesondere im Bereich der generativen KI, trotz der anhaltenden Volatilität in Bezug auf makroökonomische Trends und geopolitische Themen“, erklärte Samsung.

Die Speicherchip-Sparte, üblicherweise der Gewinnbringer des südkoreanischen Elektronikkonzerns, erwirtschaftete den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal einen Gewinn von 1,91 Billionen Won nach einem Verlust von 4,58 Billionen Won im Vorjahr. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 13 Prozent auf 71,9 Billionen Won, wobei das Geschäft mit Speicherchips um 96 Prozent auf 17,49 Billionen Won zulegte. (APA/DPA/stein)