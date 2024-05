Hoch die Klassen! Hoch der 1. Mai!

Die SPÖ gibt sich unter Andreas Babler kämpferisch. Doch das alte Schema der Arbeiterbewegung funktioniert so nicht mehr.

Die Klassengesellschaft war immer ein linkes Konstrukt. So schwarz-weiß wie dargestellt war sie nie.

In der Vergangenheit hatte sie immerhin noch eine gewisse Entsprechung in der Realität. Der Kapitalismus hatte die Viferen, Schnelleren, Gebildeteren, auch die Skrupelloseren reich gemacht, daneben gab es eine größere Masse an armen Menschen. Nicht nur die Arbeiter und Tagelöhner in der Stadt, auch die kleinen Bauern auf dem Land. Letztere waren gegen den Marxismus und seine Klassen-Vorstellungen aber weitgehend immun, jedenfalls in Österreich. Mittlerweile hat der Kapitalismus – im Verein mit dem Sozialstaat – die Klassengesellschaft eingeebnet. Nicht nur die Menschen-,

auch die Stadtbilder sind sich immer ähnlicher geworden, alle essen mehr oder weniger das gleiche oder besuchen dieselben Urlaubsorte.