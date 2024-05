Wieso darf man in Deutschland öffentlich ein Kalifat fordern?

Die Aufregung nach der „Kalifat“-Demo in Hamburg ist groß. Aber wieso darf man in Deutschland für den Wunsch nach einer Diktatur auf die Straße gehen – und niemand tut etwas dagegen?

Es waren beunruhigende Bilder, die am Wochenende entstanden. Sie zeigten über tausend junge Männer, die meisten eher dunkel gekleidet, die in Deutschland demonstrierten. Für die vermeintlich anti-muslimische Politik in dem Land, aber auch für ein Kalifat. So stand es auf einigen Plakaten, die die Menschen mit sich trugen. Die Aufregung ist groß, aber auch das Unverständnis. Wie kann so eine Demo in Deutschland überhaupt genehmigt werden? Wird so etwas jetzt öfter vorkommen und warum wurde niemand danach strafrechtlich belangt?

Gast: Christoph Zotter, Die Presse

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Credit: Die Welt

