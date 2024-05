Was Trump für seine zweite Amtszeit plant

Besser organisiert, mit strammer Mannschaft und fertigen Gesetzesvorhaben will Donald Trump ins Weiße Haus zurück. Der Fokus liegt auf Justiz und Migration. Und auch weitere Abtreibungsverschärfungen kann er sich vorstellen.

Müde, schläfrig und furzend“: Donald Trump könnte sich bessere Attribute wünschen als jene, die ihm New Yorker Reporter derzeit verpassen. Seit zwei Wochen muss sich der Ex-Präsident in seiner Heimatstadt tagein, tagaus vor Gericht einfinden; ihm wird dort der Prozess wegen falscher Rechnungslegung und mutmaßlicher Beeinflussung der Präsidentschaftswahl 2016 gemacht. Die Sache gestaltet sich noch zäh, am Ende des Tages ist es ein unglamouröses Wirtschaftsrechtsverfahren. Trump schläft so regelmäßig ein, dass niemand mehr mitzählt.

Seine Auftritte vor Gericht nähren die Hoffnung in der liberalen Reichshälfte der USA, Trump könnte bei seinen Wählern an Glanz verlieren, Verurteilung hin oder her (ein Ergebnis in dem Verfahren wird Anfang Juni erwartet; hat nur einer der Geschworenen Bedenken, bleibt der Prozess ergebnislos). Beobachter jubilieren über Trumps angebliche Flatulenz, zeichnen ein übergroßes Bild eines Mannes, der alt und müde geworden ist.