„Die AfD hat Arbeitnehmern nichts zu bieten“

Saskia Esken: Die Sozialdemokratie sieht sich in fast allen Mitgliedstaaten ähnlichen Herausforderungen gegenüber: Die Menschen in Europa sind durch die multiplen Krisen stark verunsichert. Die wechseln sich ja nicht bloß ab, sondern addieren sich. Und diese Veränderungen führen bei den Menschen zu großer Sorge. Unsere Aufgabe ist es, die Dinge so zu gestalten, dass niemand unter die Räder kommt und dass wir eine gute Zukunft für alle gestalten. Aber diese Geschichte zu erzählen fällt in sorgenvollen Zeiten schwerer als sonst. Gleichzeitig geben uns diese große Herausforderung und auch die Angriffe durch Konservative und vor allem Rechtsradikale auch Kraft. Wir schließen uns noch stärker zusammen, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war.