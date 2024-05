Wer ist der berühmteste Mensch der Welt?

Eine Wachsfigur von Donald Trump, sie steht bei Madame Tussauds in London.

Kennen mehr Menschen Mohammed als Jesus? Mehr Putin als Trump? Mehr Taylor Swift als Christiano Ronaldo? Eine Spurensuche.

Google ist sich sicher: Wenn man die Datenkrake nach dem berühmtesten Menschen der Welt fragt, kommt keine ausschweifende Antwort, sondern eine Liste. An der ersten Stelle: der Prophet Mohammed. Dass der Religionsstifter des Islam am bekanntesten sein soll, klingt nicht unlogisch, wenn man die eurozentrische Brille ablegt. Wobei: Wieso nicht Jesus? Immerhin gibt es weltweit (noch) mehr Christen als Muslime. Und Jesus, der im Koran als einer der großen Propheten eine Rolle spielt und in mehr als einem Dutzend Suren auftaucht, ist auch Muslimen vertraut. Mehr vielleicht als Mohammed den Christen.