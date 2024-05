„Falling Forever“ ist der Song, der dem Titel von Dua Lipas drittem Album am meisten gerecht wird: „Radical Optimism“.

Mit einem langgezogenen „How long“ samt wölfisch heulendem Vibrato steigt Dua Lipa in ihre Disco-Ballade „Falling Forever“ ein. Angesichts von Krieg und Krisen mögen sich einige „Wie lang noch“ fragen, aber darauf will die Wahl-Londonerin nicht hinaus. Sie schickt ein hoch euphorisches „Can it just keep getting better?“ nach. „Radical Optimism“ heißt das dazugehörige Album, und dieser Glaube an das bessere Morgen klingt auf keinem Lied stärker durch als auf diesem. Es geht um Liebe, mehr noch um rauschhafte Ekstase.

Diese wird im Moment gelebt: Selbst wenn er morgen alleine aufwacht, gibt sie ihm heute Nacht noch „something to remember“, singt Lipa und fragt doppeldeutig: „Can you ride from night ’till dawn?“ Mit nervösem Doppel-Beat, der einem rasenden Herzschlag gleicht und von Giorgio Moroder stammen könnte, treibt die Nummer ihre Hörer vor sich her. Mitgeschrieben hat sie an der unter anderem Lipas langjährige Kollaborateurin Caroline Ailin, die schon Lipas früheren basslastigen „Hit Don‘t Start Now“ verantwortete. Beide Lieder verbindet ihre Energie, aber „Falling Forever“ ist noch zugänglicher. Ein Lied wie geschaffen für den Song Contest – und es hätte größte Gewinnchancen. Startet die Windmaschine!