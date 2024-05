Apple zeigt es wieder einmal allen

Der iPhone-Hersteller hat den größten Aktienrückkauf angekündigt, den die USA je gesehen hat.

Apple ist immer für eine Überraschung gut. Am Freitag machte es seinen Aktionären eine solche: Der iPhone-Hersteller kündigte nämlich einen Aktienrückkauf im Wert von 110 Milliarden Dollar an. Das Unternehmen würde damit nicht nur seinen eigenen 100 Mrd. Dollar Rekord aus 2018 einstellen, sondern wohl auch US-Geschichte schreiben. Die sechs größten Aktienrückkäufe in den USA (inklusive dem nun angekündigten) wurden seit dem Jahr 1999 von dem Konzern aus dem Silicon Valley durchgeführt, wie die Agentur Bloomberg schreibt. „Apple könnte anerkennen, dass es sich zu einer Value-Aktie entwickelt, die Geld an die Aktionäre zurückgibt, anstatt eine Wachstumsaktie zu sein, die ihr Geld für Forschung und Entwicklung oder Expansion braucht“, Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers LLC.