Erleben die KI-Boomer jetzt eine Zitterpartie?

Wer in die US-Halbleiterindustrie investiert hatte, musste zuletzt Nerven bewahren. Die Aktien schwankten in den vergangenen Wochen stark. Der Pfad ist nicht mehr so eben, wie er einst war.

Durchwachsen. So lässt sich die laufende Berichtssaison in den USA wahrscheinlich am besten beschreiben. Denn auch wenn die großen Tech-Konzerne gute Ergebnisse ablieferten – ihr durchschnittliches Gewinnwachstum lag laut Raiffeisen Research bei 23 Prozent –, waren die Aktionäre nicht immer ganz zufrieden. Das mag mitunter an der guten Kursentwicklung der vergangenen Monate gelegen haben. Üblicherweise sind Investoren dazu geneigt, ihre Gewinne zu realisieren, wenn die Performance an der Börse ganz ansehnlich war, die Aussichten es aber nicht mehr sind. Für schlechte Stimmung sorgte etwa die Tatsache, dass die erste Zinssenkung in den USA aufgrund der nach wie vor zu hohen Inflation definitiv nach hinten verschoben wird. Aktionäre hören so etwas nicht gern.