Mit DJs und Drinks: Wie junge Menschen lesen

Es wird wieder gelesen: Vorm DJ-Pult, auf Reading Partys in Bars und im Sitzkreis in Ligurien. Wie Liebhaberinnen das Image von Büchern aufpolieren.

Es entsteht eine eigentümliche Atmosphäre in einem Raum, in dem viele Menschen sich gleichzeitig konzentrieren. Man denke an Universitätsbibliotheken oder an Prüfungssäle. Die Temperatur steigt um ein paar Grad, die Stille ist arbeitsam und intensiv, nie vollkommen, immer bewegt. Die Individuen gehen zumindest für kurze Zeit im Kollektiv auf. Vielleicht macht gerade das den Reiz für das Publikum von „Reading Parties“ aus. Oder es sind DJs und Drinks, die Besucherinnen und Besucher anlocken. Beides möglich.