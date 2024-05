Chronische Entzündungen: Wenn der Körper „leise“ brennt

Um die (Darm-)Gesundheit zu erhalten, erstellt Sandra Handlbauer-Zrust individuelle, dreimonatige Programme – via Onlineordination.

Caio Kauffmann

Führt frisch gepresster Orangensaft zum Frühstück zu Gelenkbeschwerden? Hilft Omega 3 gegen Muskelschmerzen? Und kann eine falsche Ernährung stille Entzündungen begünstigen und zu Bluthochdruck, Arteriosklerose und Krebs führen?

Es war ein sonniger Tag im Juli vor drei Jahren, als Lena entschied, eine Psychotherapeutin anzurufen. „Ich war zu einer Feier eingeladen und einfach nur frustriert“, erzählt die Verkäuferin, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte. Ihre Gelenke schmerzten dermaßen, dass sie seit Wochen nur noch mit einem aufblasbaren Sitzkissen das Haus verließ. „Fühlt sich so das Altern an?“, fragte sich die 49-Jährige damals. „Und wenn ja: Wie werde ich mit 60 Jahren aussehen?“ Längst hatte sie zu meditieren begonnen, dreimal pro Woche machte sie Nordic Walking, zusätzlich Yoga. „Ich war nie wirklich dick, trotzdem fühlte sich mein Körper an, als wäre ich zu schwer für ihn.“

Die Therapeutin fragte nach privaten und beruflichen Krisen, nach Belastungen aus der Kindheit. „Wir arbeiteten schon einiges auf, aber die Erschöpfung blieb“, lautete Lenas Fazit nach neun Monaten. Als die jährliche Gesundenuntersuchung anstand, ließ sie ein großes Blutbild machen, legte den Befund mehreren Ärzten vor. „Der letzte schickte mich mit Verdacht auf eine stille Entzündung zur Diätologin – Volltreffer“, sagt Lena.