Die eleganteste Wilde ist die Akelei

Die heimische Pflanze zählt zu den schönsten Gästen, die den Garten über die Jahre durchwandern und es mit Zucht und Ordnung nicht so genau nehmen.

Alles blüht. Der Weißdorn, der Holunder und der Spierstrauch tragen strahlendes Weiß, sie stehen wie riesige Bräute im Garten. Der Wind verweht ihre Blütenblättchen zu Schleiern, und bei diesem Anblick denkt man unweigerlich an den als bräutliche Freya verkleideten Thor, der seinen gestohlenen Hammer heimholt.

Das Brautbouquet stellen die ersten Rosen, und nach dem kurzen, aber eindrucksvollen Blütenrausch der Strauchpfingstrosen beginnen nun auch die Bauernpfingstrosen ihre dicken Kugelknospen zu öffnen. Am liebsten würde man vor ihnen in die Knie gehen, um an dem charakteristischen Pfingstrosenparfüm zu schnüffeln.