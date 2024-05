Überlebenskünstler

Mit TikTok ist es so wie mit der Übergangsjacke. Sie haben noch nicht ausgedient.

Von wegen: Die Übergangsjacke hat ausgedient. Der Jüngste hat nun doch noch eine gebraucht, nachdem der Winteranorak einfach zu warm und zu wenig wasserdicht und der Hoodie für den April-Dauerregen ungeeignet war. Ich werde die Jacke dann wohl spätestens im Mai in der Schulfundkiste suchen. Es ist schon erstaunlich, wie viele unabgeholte Kleidungsstücke aller Art (Beanies!!!) dort offenbar niemandem abgehen. Trotzdem war noch nie etwas von uns dabei. Der Mittlere trägt inzwischen meine Garderobe auf. Nach meiner uralten Lederjacke nun auch noch meine schwarze Allzweckhaut. Steht ihm eh viel besser. Ich dagegen bin bei der Ganzjahresvariante angekommen. Einer sogenannten Sommerdaune. Weiß nicht, ob das eine offizielle Bezeichnung ist. Ich kenne sie aus Sommern in Tirol, wo nach einem Badetag der Abend im Freien nur mit diesem Kleidungsstück durchgestanden werden kann.

Der Vorteil: eine für alles. Der Nachteil: Ist es richtig kalt, friert man. Für den April ist es tendenziell zu warm. Man kann nicht alles haben. Ich habe wieder einmal erfolglos versucht, den Jüngsten an das klassische Zeitungslesen heranzuführen. Auf der Seite 1 der „Presse“ steht etwas über die Gefahren von TikTok und was die EU dagegen unternehmen will. Ich frage ihn, was er davon hält. Er nimmt das Papier, liest die Seite quer (es dauert nicht länger als ein TikTok-Video), obwohl es 140 Zeilen sind. „Funktioniert nicht, kann man nicht verbieten“, sagt er, während er Cornflakes in sich hineinschaufelt. „Warum?“, frag’ ich. „Das Gleiche gibt’s auf Insta, und sonst kommt halt das nächste“, meint er kurz und schaut das nächste Reel. Es dürfte mit TikTok so sein wie mit der Übergangsjacke. Hat definitiv noch nicht ausgedient. Egal, was alle so sagen.

( Die Presse Schaufenster , 3.5.2024)