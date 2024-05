Dieser Mann will ins Parlament: Wer ist Dominik Wlazny?

Er will also wieder antreten. Wer ist Dominik Wlazny alias Marco Pogo? Wofür steht er politisch? Was kann er? All diese Fragen beantwortet Innenpolitik-Reporterin Julia Wenzl in dieser Podcast-Folge.

Dominik Wlazny ist 37, studierter Arzt, Musiker und Wiederholungstäter. Zum vierten Mal will er dieses Jahr mit seiner Bierpartei bei einer Wahl antreten. Das hat er vor wenigen Tagen bekannt gegeben. Fragen waren bei seiner Pressekonferenz aber keine erlaubt. Was auf Unverständnis gestoßen ist.

Wer ist Dominik Wlazny alias Marco Pogo? Wofür steht er politisch? Was kann er? All diese Fragen beantwortet Innenpolitik-Reporterin Julia Wenzl in dieser Podcast-Folge. Sie hat den Quereinsteiger, der 2022 für das Bundespräsidentenamt kandidiert hat, mehrfach interviewt und stellt den gar nicht mehr so neuen Newcomer auf der Politbühne genauer vor.

Gast: Julia Wenzel, Die Presse

Host: Anna Wallner, Audio/Debatte

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Credit: Dominik Wlazny/YouTube; Instagram/Marco Pogo.

Marco Pogo (bürgerlich Dominik Wlazny), österreichischer Musiker, Mediziner, Kabarettist, Vorsitzender der Bierpartei Österreich und der jüngste Präsidentschaftskandidat Österreichs (2022) Jana Madzigon

