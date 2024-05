Hält Patriarch Kyrill Putin für den Antichristen?

Was meinte das 77-jährige Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche bloß mit seinem Verweis auf das „Ende der Zeiten“? Putin bei Kyrill am 7. Mai nach seiner Amtseinführung.

Was meinte das 77-jährige Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche bloß mit seinem Verweis auf das „Ende der Zeiten“? Putin bei Kyrill am 7. Mai nach seiner Amtseinführung. Imago/Alexei Maishev

Über eine „kühne“ Äußerung beim Gottesdienst für den neu gewählten russischen Präsidenten.

Eine sehr sonderbare Bemerkung machte der Patriarch Kyrill am 7. Mai beim Gottesdienst nach der Inauguration des wiedergewählten Wladimir Putin in der Mariä-Verkündigungs-Kathedrale im Kreml, einst Hauskirche der Zaren. Auf der Website des Moskauer Patriarchats wurde diese Äußerung aus der Ansprache des Patriarchen dann gestrichen. Kyrill selbst bezeichnete sie in seiner Rede als „kühn“. Und glaubt man Medienberichten, machte Putin, als er sie hörte, ein Gesicht, als wüsste er nicht, wie ihm geschieht.