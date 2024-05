Das Flugzeug stürzte kurz nach dem Start in Challes-les-Eaux ab. Ein 54-Jähriger und eine 49-Jährige kamen dabei ums Leben.

Eine Österreicherin und ein Österreicher sind am Donnerstag bei einem Absturz eines Kleinflugzeug kurz nach dem Start auf dem Flugplatz Challes-les-Eaux in Frankreich getötet worden. Entsprechende Berichte französischer Medien bestätigte ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag.

Den Berichten zufolge steuerte der 54-Jährige das einmotorige Flugzeug, die 49-jährige Frau war als Passagierin an Bord. Sie waren demnach in Challes-les-Eaux gelandet, um aufzutanken, bevor sie sich wieder auf den Weg machten. Aufgrund der Explosionsgefahr musste ein unweit der Unfallstelle liegendes Haus evakuiert werden. (APA)