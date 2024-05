Ein Festival feiert die Brache

Wenn man eine Brache nicht verbaut, wuchert in ihr Überraschendes: Pflanzen oder auch Kunst – wie beim neuen Festival Brachiale.

Mit nur einem Zelt und einem Koffer werden die Mitglieder der Gruppe Bussi in den kommenden Tagen an den Stadtrand von Wien fahren, nach Rothneusiedl in Favoriten, wo der Zukunftshof liegt. „Der Kofferinhalt: unser Konzept, ein Textbuch, ein Laptop. Und viele Spielzeuge: alte Baumaterialien, Holz, Fliesen, Werkzeug“, zählt Flo auf. Mit seinem Kollegen Sebastian vom Kollektiv dessen Zahl an Beteiligen schwankt und sich derzeit bei rund 20 eingependelt hat hat er aber auch schon im Vorfeld in Ecken und auf den Wiesen des Hofs nach weiteren Materialschätzen gestöbert und auf die Schnelle Drähte und verwahrloste Schilder gefunden. Wenige Minuten später tragen sie die Funde am Körper. Sie geben damit eine improvisierte Vorschau auf die Performance, die sie mit vier anderen Mitgliedern der Gruppe vor Ort im Detail planen werden, wenn sie für fünf Tage hier ihr Zelt aufschlagen.