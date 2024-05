Von der Genesung zur vollen Leistung: Trainingstherapie im Einsatz

Sportwissenschaft. Trainingstherapeuten sind darauf spezialisiert, Menschen wieder fit zu machen, die sich nach einer Verletzung oder Krankheit zwar geheilt, aber nicht gesund fühlen.

Nach einer Weltcup-Saison der gerissenen Kreuzbänder haben etliche Skistars dank ärztlicher und physiotherapeutischer Kunst ihren aufrechten Gang wieder. Die Krücken werden abgelegt und es wird mit einem Training begonnen, das die Athleten allmählich an das frühere Leistungsniveau heranführen soll.

Trainingstherapie soll dabei unterstützen, schnell wieder gesund und leistungsfähig zu werden. Anders als Physiotherapeuten, die auch manuell an Patienten arbeiten und vor allem während des primären ­Heilungsprozesses zum Einsatz kommen, sind Trainingstherapeuten Spezialisten für die Planung und Durchführung von Trainingsmethoden, durch die die früher vorhandene Leistungsfähigkeit wieder erreicht werden kann. Die Kompetenzen und Praktika, die es dafür braucht, können ausschließlich im Rahmen eines sportwissenschaftlichen Masterstudiums erworben werden – in Österreich an den Universitäten Graz, Innsbruck, Salzburg und Wien. Wer das Studium absolviert hat, kann sich als Trainingstherapeut akkreditieren lassen und zum Beispiel in Rehazentren arbeiten.