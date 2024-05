„Opernfreund“ Peter Dusek ist tot

Der ORF-Archivar und leidenschaftliche Opernfachmann starb am Mittwoch.

Peter Dusek ist tot. Er war einer der profunden Opern-Kenner Wiens, groß geworden auf dem Stehplatz des Hauses am Ring und Freund vieler bedeutender Sängerinnen und Sänger. Als Mitbegründer der „Opernfreunde“ kannte ihn die Musikszene, denn er hat sein Hobby als Moderator, Autor Honorarprofessor für Zeitgeschichte und Archivwissenschaft gelebt. Über viele Jahre gestaltete er Sendereihen mit Künstler-Interviews und schrieb etliche Bücher.

Geboren wurde Dusek am 20. Mai 1945 in Waidhofen/Thaya. Er studierte Deutsch, Geschichte, Philosophie und Psychologie und hat zunächst Artikel in der „Presse“ publiziert, bevor er 1972 begann, für den ORF zu arbeiten – zunächst um Bildungsbereich, unter anderem als Mitgestalter des pädagogischen „Medienkoffers“. Neben dem Musiktheater profilierte sich Dusek mit zeitgeschichtlichen Themen. Seine Hauptaufgabe galt dann dem Aufbau des Historischen Archivs des ORF, wo er 1988 zum Hauptabteilungsleiter avancierte. Seine bekanntesten Bücher jenseits der Oper hießen „Der vergessene Widerstand“, „Zeitgeschichte im Aufriss“ und „Alltagsfaschismus in Österreich“. zählen zu seinen bekanntesten Büchern. (sin)