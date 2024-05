Der britische Premier Rishi Sunak startet seinen Wahlkampf in einem Logistikzentrum in den Midlands.

Die Wirtschaftsleistung hat sich in Großbritannien zuletzt zwar etwas erholt. Deshalb wagt der konservative britische Premier, Rishi Sunak, vorgezogene Wahlen am 4. Juli. Doch Labour ist in Umfragen mittlerweile fast uneinholbar voran.

London. Einen Tag, nachdem Premierminister Rishi Sunak überraschend die Parlamentswahl für Anfang Juli angekündigt hat, setzt Labour-Chef Keir Starmer den Wahlkampf seiner Partei in Gang. Großbritanniens größte Oppositionspartei bereitet sich seit Monaten auf diesen Tag vor. Und so stehen Dutzende jubelnde Parteimitarbeiter bereit, als Starmer und seine Stellvertreterin Angela Rayner am Donnerstagmorgen im Fußballstation in Gillingham eintreffen, rund 50 Kilometer südöstlich von London Der Nachrichtensender BBC News überträgt den Wahlkampfauftakt live.

Starmer und Rayner stehen auf einem kleinen Podest, im Hintergrund sieht man das leere Stadion. Die Parteimitarbeiter halten rote Plakate in die Höhe, auf ihnen steht: „Change“ (Wandel). Es wird das Schlagwort des Labour-Wahlkampfs werden.

Chaos und Spaltung