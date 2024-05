Schauspielerin und Autorin Marie Theres Relin liest am Freitag in Wien.

In „Szenen keiner Ehe“ erzählt Marie Theres Relin Seite an Seite mit ihrem Ex-Mann von einer letzten gemeinsamen Reise. Am Freitag liest sie daraus in Wien. Mit der „Presse“ sprach sie davor über Scheidung, Altersarmut – und die Skandalpassage über ihren Onkel Maximilian Schell.

Spross. Bei der letzten Lesung, erzählt Marie Theres Relin, sei sie als „der Spross“ ihrer bekannten Künstlerfamilie angekündigt worden. „Ich werde 58“, sagt sie. „Ich bin kein Spross mehr. Ich bin was Ausgewachsenes. Zu hundert Prozent.“