Stefan Sagmeister: „Die Welt war nie ‚great‘. Sie ist es heute“

Stefan Sagmeister lehnt sich sehr weit zurück: Beim Interview mit der „Presse am Sonntag“ in einem Hotel nahe dem Belvedere. Clemens Fabry

Mit seinem Buch »Heute ist besser« tourt der in den USA lebende Bregenzer Designer Stefan Sagmeister durch die Welt. Dabei erzählt er dem CEO Circle in Mauerbach genau wie kriegsgeplagten Menschen in der Ukraine, dass unser Leben noch nie ein besseres war. Tatsächlich?

Guten Morgen in Wien. Wie wacht man denn als bekennender Optimist in der Stadt des Jammerns auf? Schon die Zeitungen gelesen zum Beispiel?