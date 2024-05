Rund 150 Häuser wurden verschüttet. Der Rettungseinsatz gestaltet sich schwierig, denn die Erde rutscht immer noch.

Nach dem verheerenden Erdrutsch in Papua-Neuguinea werden nach UN-Angaben mehr als 650 Todesopfer befürchtet. „Es sind nun schätzungsweise 150 Häuser verschüttet und es wird geschätzt, dass 670 Menschen tot sind“, sagte Serhan Aktoprak von der Niederlassung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Port Moresby am Sonntag.

Der Bergungseinsatz in der Provinz Enga im Hochland von Papua-Neuguinea gestaltet sich laut Aktoprak äußerst schwierig. „Die Lage ist schrecklich, die Erde rutscht immer noch“, sagte der Vertreter der UNO-Migrationsorganisation. „Das Wasser läuft und das schafft ein massives Risiko für alle Beteiligten.“ Die Menschen verwendeten „Stöcke, Spaten und große Mitgabeln“, um die Leichen auszugraben, führte Aktoprak aus.

Dorf dem Erdboden gleichgemacht

Das Unglück hatte sich am frühen Freitagmorgen in einem entlegenen Gebiet des Inselstaats in Ozeanien ereignet. Nach Angaben des neuseeländischen Sender RNZ lebten bis zu 3000 Menschen in dem Gebiet. Lokale Medien bezeichneten den Erdrutsch als „beispiellose Naturkatastrophe“. Der Erdrutsch traf das Dorf Kaokalam im Norden Papua-Neuguineas, etwa 600 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Port Moresby. Laut Medienberichten wurde das abgelegene Dorf dem Erdboden gleichgemacht.

Papua-Neuguinea liegt im südwestlichen Pazifik und wird häufig von heftigem Regen heimgesucht. In diesem Jahr gab es bereits intensive Regenfälle und Überschwemmungen. Im März waren mindestens 23 Menschen bei einem Erdrutsch in einer nahe gelegenen Provinz ums Leben gekommen. (APA/AFP)