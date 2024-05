Chinas Wettlauf um Halbleiter

Die Regierung in Peking will der Halbleiter-Industrie unter die Arme greifen. Und nimmt dafür fast 44 Milliarden Euro in die Hand.

Für den Westen sind das wahrscheinlich keine allzu erfreulichen Nachrichten: China nimmt 344 Milliarden Yuan oder umgerechnet rund 43,7 Mrd. Euro in die Hand, um seine Chip-Industrie zu unterstützen. Dafür legt Peking einen eigenen Fonds auf, an dem Chinas Finanzministerium mit einem Anteil von 17 Prozent beteiligt ist und damit den größten Anteilseigner stellt. Auch führende Banken des Landes sind unter den Geldgebern, wie die Industrial and Commercial Bank of China oder die Agricultural Bank of China.

Es ist nicht das erste Mal, dass China seiner Chipindustrie unter die Arme greift. Eine erste Finanzierungsphase gab es bereits im Jahr 2014, als der Branche ein Volumen von rund 139 Mrd. Yuan zur Verfügung gestellt wurde. Eine weitere Geldspritze erfolgte 2019 mit 204 Mrd. Yuan. Damit wurde damals unter anderem den beiden größten Chip-Firmen Chinas, Semiconductor Manufacturing International (SMIC) und Hua Hong Semiconductor geholfen, sowie einem Hersteller von Flash-Speichern namens Yangtze Memory Technologies.

Die Aktien der wichtigsten chinesischen Chiphersteller stiegen am Montag jedenfalls sprunghaft an. Semiconductor Manufacturing International, der größte Chiphersteller in China, kletterte an der Börse in Hongkong um über acht Prozent, während Hua Hong Semiconductor um über zehn Prozent zulegte.

Mehr lesen Der Chipkrieg gegen China

Exportschranken für US-Firmen

Die Förderungen sind Teil von Chinas Strategie, sich selbst mit Halbleitern versorgen zu können. Und sie sind auch eine Folge von Exportkontrollen, die die USA in Bezug auf China eingeführt haben. Aus Sorge um die nationale Sicherheit hat die US-Regierung Richtlinien auf den Weg gebracht, die es dem Reich der Mitte erschweren sollen, an US-Chips für Künstliche Intelligenz zu kommen. Konkret verbieten die USA Nvidia und dessen Partnern den Verkauf von Hochleistungsprozessoren in die Volksrepublik. Auch Geräte, in denen diese Chips verbaut sind, dürfen nicht mehr nach China gelangen. In Washington herrscht die Befürchtung, dass China KI-Chips für militärische Aktivitäten nutzen könnte.

Erst kürzlich schlug die Regierung unter Joe Biden zudem vor, dass US-Unternehmen, die große Cloud-Speicher betreiben (das sind Amazon oder Microsoft), Washington darüber informieren sollen, wenn ausländische Kunden die Dienste der Unternehmen nutzen, um leistungsstarke KI-Modelle zu trainieren, die für Cyberangriffe verwendet werden könnten.

„Auch das chinesische Volk hat ein legitimes Recht auf Entwicklung, und keine Macht kann Chinas wissenschaftliche und technologische Entwicklung und den Fortschritt aufhalten“, ließ Chinas Präsident XI im März wissen. Anlass für Xis Äußerungen war die Entscheidung der Niederlande, auf Wunsch der USA den Export von Maschinen zur Chip-Produktion nach China ab dem Jahreswechsel einzuschränken. Der in den Niederlanden ansässige Konzern ASML ist der weltweit führende Anbieter solcher Anlagen. Für ASML ist China nach Taiwan der weltweit zweitwichtigste Absatzmarkt.

Hochrüsten im Chipsektor

Nicht nur die Spannungen zwischen dem Westen und China, auch die Pandemie hat dazu beigetragen, dem Westen seine Abhängigkeit von Produkten aus Asien zu verdeutlichen. Nicht zuletzt deshalb haben die USA und auch die EU unterm Strich 81 Mrd. Dollar in die Entwicklung der nächsten Generation von Halbleitern gesteckt. Die USA haben etwa 39 Mrd. Dollar an Zuschüssen für Chiphersteller vorgesehen, sowie weitere 75 Mrd. Dollar, die Darlehen und Garantien beinhalten.

China ist gerade dabei, ein Netzwerk von Chip-Unternehmen rund um das Unternehmen Huawei aufzubauen, um technologische Durchbrüche zu erzielen. In den vergangenen Jahren war man in Peking allerdings frustriert, weil es den nationalen Firmen nicht gelang, eigene Produkte zu entwickeln, die es schaffen, jene aus den USA zu ersetzen.

Auch die EU hat im Vorjahr den European Chips Act auf den Weg gebracht, um seine Abhängigkeiten zu verringern. Das Ziel in Brüssel ist, den Weltmarktanteil Europas bei Computerchips bis 2030 von zehn auf rund auf 20 Prozent verdoppeln. 43 Milliarden Euro an staatlichen und privaten Geldern sollen dafür in die Hand genommen werden.

Die üppigen Förderungen haben bereits einige Großkonzerne angezogen. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips, TSMC, investiert etwa in Dresden, auch Intel kündigte Milliardeninvestitionen in Polen an.