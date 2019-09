Wie schädlich ist Ungleichheit?

Befeuert Ungleichheit das Wachstum, oder bremst sie es? Die OECD hat sich in dieser Frage festgelegt. Allerdings sei entscheidend, wie sich die Ungleichheit realisiere.

Wohl kaum eine Frage wurde in der Ökonomie in den vergangenen Jahren heftiger diskutiert, als jene, ob Ungleichheit gut oder schlecht für das Wachstum einer Volkswirtschaft ist. Für beide Antworten lassen sich Argumente finden. So führt eine ungleiche Verteilung der Einkommen etwa dazu, dass sich Menschen mehr anstrengen und größere unternehmerische Risken eingehen. Die Folge: höheres Wachstum.