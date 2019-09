Größter Logistikpark Österreichs wird erweitert

Beim „Industrial Campus Vienna East“ in Enzersdorf an der Fischa enstehen neue Flächen im Ausmaß von rund 40.000 Quadratmetern.

Unweit des Flughafens Wien Schwechat steht er, der größte Logistikpark Österreichs. Circa 30.000 Quadratmeter umfasst derzeit der „Industrial Campus Vienna East“ in Enzersdorf an der Fischa, der nun um 40.000 Quadratmeter erweitert werden soll.



Vermietet werden fünf Hallen mit Flächen von jeweils 4000 bis 8000 Quadratmeter und anteilige Büroflächen. Sie sollen ab dem dritten Quartal 2020 zur Verfügung stehen. Bei den neuen Flächen werden rund 20 Prozent ohne Vorvermietung für den Markt vorgehalten, heißt es in einer Presseaussendung.

Die neuen Hallen würden sich als regionale Verteilerstandorte, Export- und Importlager, Produktionslager mit Temeraturführung und als Ersatzteillager besonders für E-Commerce, Retail, Logistikdienstleister und Industriebetriebe eignen.

Steigender Bedarf nach Logistikimmobilien

Errichter und Eigentümer des Industrial Campus Vienna East ist die Deutsche Logistik Holding, die neben dem größten Logistikpark Österreichs zahlreiche Logistikzentren in Deutschland entwickelt und errichtet hat. Rund 5,5 Millionen m² umfasst der österreichische Logistikimmobilienmarkt, Tendenz steigend.

Mit der Erweiterung entspreche man dem steigenden Bedarf an Logistikimmobilien in Österreich, so Franz Kastner, Associate Director der Industrial & Logistics Agency bei CBRE, der für die Vermietung zuständig ist. „Die Bedeutung von Logistikimmobilien steigt mit der Bedeutung des Online Handels. Bis Ende 2020 sollten ca. 350.000 m² neue Logistikflächen in Österreich errichtet werden“, so Kastner.