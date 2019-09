Thomas Cook Austria geht in Konkurs

Eine Sanierung der Österreich-Tochter des Reisekonzerns Thomas Cook ist nicht möglich. Von der Pleite sind bis zu 15.000 Gläubiger betroffen. Rund 350 heimische Spitzenhotels bangen um Wintergäste.

Der drittgrößte heimische Reiseveranstalter Thomas Cook Austria AG hat Mittwochnachmittag beim Handelsgericht Wien Insolvenz beantragt. Eine Sanierung scheint unmöglich. "Eine Unternehmensfortführung wird nicht angestrebt", teilte der Kreditschutzverband AKV Donnerstagfrüh mit. Das Konkursverfahren ist bereits eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Günther Hödl bestellt. Die Aktiva betragen rund 41 Millionen Euro und bestehen fast ausschließlich aus Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, die nun wertzuberichtigen sind. Die Passiva belaufen sich auf 33 Millionen Euro. Von der Pleite sind 57 Arbeitnehmer betroffen, berichteten zu Mittag die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und Creditreform. Forderungen können bis 2. Dezember angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung ist für 16. Dezember angesetzt.

Das gesamte unternehmerische Vermögen solle liquidiert werden. "Im Hinblick auf die hohen Haftungen für die verbundenen Gesellschaften ist derzeit nicht davon auszugehen, dass eine Sanierung des Unternehmens wirtschaftlich möglich sein wird", hieß es vonseiten der Gläubigerschützer.

Bis zu 15.000 Gläubiger

In der letzten Bilanz der Thomas Cook Austria AG sind für 2018 laut AKV Verbindlichkeiten in Höhe von 36 Millionen Euro angegeben worden. Zum Aktivvermögen gehörten insbesondere Forderungen gegen verbundene Konzerngesellschaften, denen aber ebenfalls Verbindlichkeiten und Haftungen gegenüberstünden.

"Es ist davon auszugehen, dass eine große Anzahl von ausländischen Gläubigern betroffen sein wird", so der AKV. Dabei soll es um rund 15.000 Gläubiger gehen - hauptsächlich ausländische Hoteliers, wie Brancheninsider der APA sagten.

Der Konkurs der österreichischen Thomas Cook Austria AG wird auf die Pleite der britischen Konzernmutter Thomas Cook Group plc und den daraus resultierenden Problemen für die Tochtergesellschaften zurückgeführt. Die börsennotierten Briten hatten am Montag bekanntgegeben, den Geschäftsbetrieb einzustellen, da die Verhandlungen zur geplanten Rekapitalisierung gescheitert sind. In Summe bestand ein Kapitalbedarf von 1,1 Milliarden Pfund (rund 1,2 Milliarden Euro).

Die heimische Thomas Cook ist eine 100-Prozent-Tochter der deutschen Thomas Cook Touristik GmbH mit Sitz in Oberursel, die gestern ebenfalls Konkurs beantragt hat, dabei jedoch eine Sanierung und somit Fortführung des Unternehmens anstrebt.

Die Geschäfte in Ungarn und der Slowakei sind der österreichischen Gesellschaft unterstellt: An der slowakischen Neckermann Slovakia s.r.o. hält die Thomas Cook Austria AG laut Alpenländischem Kreditschutzverband 60 Prozent der Unternehmensanteile, an der N-U-R Neckermann Utazas Szolgaltato 100 Prozent.

350 Spitzenhotels bangen um Wintergäste

30 Prozent der rund 1500 heimischen Spitzenhotels, vornehmlich aus der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie, haben Verträge mit dem pleitegegangenen Reiseveranstalter Thomas Cook und verbundenen Firmen wie beispielsweise Neckermann. Sie rechnen mit Schäden bis in den sechsstelligen Eurobereich, wie die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) auf Basis einer aktuellen Umfrage am Donnerstag mitteilte.

Bei mehr als drei Viertel dieser 30 Prozent - rund 350 Häusern - ist die Sorge demnach besonders groß. Denn sie haben auch für den kommenden Winter im Vertrieb auf Thomas Cook gesetzt. Der noch einzusetzende Masseverwalter müsse rasch klarstellen, dass die Hoteliers über diese Kontingente frei verfügen können, so die Interessenvertretung.

"Wir müssen verhindern, dass gute Betriebe ins Straucheln kommen, weil ein anderer schlecht gewirtschaftet hat. Es kann nicht sein, dass diese Betten im Winter leerstehen oder die Hotels kein Geld dafür sehen", warnt ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer vor weniger Umsatz und damit weniger Mitarbeitern in den Hotels. "Da geht es um viele Arbeitsplätze."

Vorläufige Insolvenzverwalter in Deutschland

Der bekannte Insolvenzrechtsexperte Ottmar Hermann und weitere Juristen der Kanzlei Hermann Wienberg Wilhelm (HWW) sind zu vorläufigen Insolvenzverwaltern der deutschen Thomas-Cook-Reiseveranstalter bestellt worden. Das teilte das Amtsgericht in Bad Homburg am Donnerstag auf Anfrage mit.

Hermann war unter anderem Insolvenzverwalter des Cabrio-Herstellers Karmann und des Baukonzerns Philipp Holzmann. Weitere vorläufige Insolvenzverwalter sind Julia Kappel-Gnirs und Fabio Algari aus der Kanzlei HWW mit Sitz in Frankfurt.

Thomas Cook in Deutschland war in den Sog der Pleite des britischen Mutterkonzerns geraten und hatte am Mittwoch Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen, zu dem unter anderem Neckermann Reisen, Öger Tours und Bucher Reisen gehören, beschäftigt in Deutschland etwa 2000 Mitarbeiter.