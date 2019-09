Das neue EU-Team von Kommissionspräsidentin von der Leyen droht auseinander zu fallen. Das EU-Parlament hat die ersten Kommissarskandidaten abgelehnt. Weitere könnten folgen.

Die rumänische Kandidatin für die EU-Kommission, Rovana Plumb, und der ungarische Kandidat Laszlo Trocsanyi sind vom Europaparlament abgelehnt worden. Das wurde am Donnerstag nach einer Tagung des Rechtsausschusses bekannt, vor dem die Sozialdemokratin und der Fidesz-Politiker geladen wurden. Ihnen könnten noch weitere Kandidaten aus dem Team von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen folgen, da so wie gegen Plumb gegen sie in ihren Heimatländern Untersuchungen wegen Rechtsverstößen laufen.

Im Falle der Rumänin Plumb hatte der Ausschuss eine Reihe von Fragen zu Vermögensverhältnissen und früheren Tätigkeiten gestellt. In einer

schriftlichen Antwort räumte die designierte Verkehrskommissarin

ein, eine Spende von fast 170.000 Euro an die regierende

sozialdemokratische Partei in Rumänien nicht angegeben zu haben, die

der Finanzierung ihres Wahlkampfes dienen sollte. Plumb hatte das

Geld als Kredit von einer ungenannten Privatperson erhalten.

Gemeinsam mit Plumb war auch der ungarische Kandidat Laszlo Trocsanyi vor den Rechtsausschuss geladen. In einem Vorab-Hearing musste auch er zu Kritik Stellung nehmen. Ihm war vorgeworfen worden, das Justizsystem seines Heimatlandes durch Reformen der Unabhängigkeit beraubt zu haben. Trocsanyi gilt als Vertrauter von Ministerpräsident Viktor Orbán. In Brüssel gab es Hinweise darauf, dass mit Plumb und Trocsanyi die umstrittensten Kandidaten vorab ausgeschieden werden sollten. Denn die offiziellen Hearings beginnen erst nächste Woche.

Da als erste eine Sozialdemokratin und ein Vertreter der Europäischen Volkspartei gehen mussten, wird damit gerechnet, dass nun auch Kandidaten anderer politischen Gruppen im Europaparlament besonders kritisch beurteilt werden. Dies könnte den liberalen Belgier Didier Reynders treffen. Er ist mit einer Untersuchung über Vorwürfe der Geldwäsche in der Republik Kongo konfrontiert. Reynders wäre als Justizkommissar vorgesehen.

Und noch einer droht abgelehnt zu werden: Gegen den Polen Janusz Wojciechowski läuft eine Untersuchung der EU-Anti-Betrugsbehörde Olaf wegen möglicher Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung von Reisekosten als Europaabgeordneter. Der designierte Agrarkommissar spricht von einem Versehen und hat dem EU-Parlament für den Zeitraum 2009 bis 2011 wegen fehlender Belege 11.250 Euro erstattet.