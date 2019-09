Trump bringt Klage gegen Amtsenthebungsverfahren ins Gespräch

In der Ukraine-Affäre hat Donald Trump signalisiert, gegen das erwogene Amtsenthebungsverfahren juristisch vorzugehen. "Was ... die Demokraten diesem Land antun, ist eine Schande und sollte nicht erlaubt sein."

In der Ukraine-Affäre hat US-Präsident Donald Trump die Bereitschaft signalisiert, gegen ein von den Demokraten erwogenes Amtsenthebungsverfahren juristisch vorzugehen. "Was ... die Demokraten diesem Land antun, ist eine Schande und sollte nicht erlaubt sein", sagte Trump am Donnerstag. "Es sollte einen Weg geben, das zu stoppen, vielleicht juristisch durch die Gerichte."

Trump äußerte sich nach seinem Rückflug aus New York, wo er an der UN-Vollversammlung teilgenommen hatte. Dort sagte er laut einem Zeitungsbericht gegenüber Vertretern der US-Botschaft bei der UNO, er wolle die Identität des Whistleblowers in Erfahrung bringen. Der Informant sei "nahe dran an einem Spion", sagte Trump der "New York Times" zufolge.

Neue Whistleblower-Aussagen

Früher sei mit Spionen anders umgegangen worden, fügte Trump demnach hinzu. Die Zeitung berief sich auf eine Person, die aufgrund von Mitschriften über die Äußerungen des Präsidenten informiert war. Zuvor war Trump in der Ukraine-Affäre durch die am Donnerstag veröffentlichten Aussagen des Whistleblowers weiter unter Druck geraten.

Der bisher namentlich nicht bekannte Informant wirft Trump vor, dass dieser sein Amt genutzt habe, um die Ukraine zur Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2020 zu bewegen. Die Demokraten werfen seiner Regierung Vertuschung vor, weil der Bericht des Whistleblowers wochenlang unter Verschluss gehalten worden war.