Eine Geschichte des schwierigen Wählers

Über Stimmzettelbeschmierer, Ungültigwähler, Verweigerer und andere Leute, die auf die Wahl pfeifen.

Es war nicht immer leicht in den letzten beiden Jahrhunderten, Wahlberechtigte von der Bedeutung ihrer Stimmabgabe zu überzeugen. Und wenn sie dann doch die Wahlkabine betraten, war das Ergebnis in einzelnen Fällen befremdend: „Alles Gfraster“, „Deppen“ konnte da stehen, verächtlich hingeschmiert quer über die vorgedruckten Zeilen auf dem Stimmzettel. Da konnte sich offenbar jemand mit keinem der vorgegebenen Kandidaten anfreunden. Rein äußerlich hat er die Teilnahmenorm als Wähler mit seinem Besuch im Wahllokal erfüllt, faktisch hat er sich aber einer Entscheidung enthalten. Er setzte eine Geste der Ablehnung, bei einer Gelegenheit, bei der er auch hätte zu Hause bleiben können. Also steckte doch ein Impetus dahinter, sich mit seinem Protest zu artikulieren.



Die Politikwissenschaft spricht dann von ungültigen Stimmen und deviantem Wahlverhalten. Eingeordnet wird es in das Kapitel Wahlenthaltung. In den Medien tauchen solche Unmutsäußerungen im Anekdotenteil der Nachwahlberichterstattung auf, natürlich mit dem Hinweis, dass derartige Kundgebungen als ungültiges Votum zu sehen sind. Ganz vernachlässigen sollte man das Thema jedoch nicht. Es ist zwar nur eine Minorität, die auf diese Weise ihren Frust kundtut, aber in absoluten Zahlen ist sie nicht ganz unbedeutend. Bei den Europawahlen von 2004 etwa wurden in den damals 22 Staaten beinahe 2,8 Millionen ungültige Stimmzettel abgegeben, das waren 2,77 Prozent, das ist nicht vernachlässigbar.