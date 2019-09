Die Grünen haben ihr Comeback geschafft, mit über 14 Prozent ziemlich eindrucksvoll. Dementsprechend erleichtert war Parteichef Werner Kogler am Sonntag.

Die Ökopartei ist zurück im Parlament. Doch wagen sie sich in eine Regierung mit der ÖVP?

Wien. Er genoss es sichtlich. Unter minutenlangem, tosenden Applaus und den Klängen von Queens „Don't Stop Me Now“ traf Grünen-Chef Werner Kogler bei der Wahlparty ein. „Willkommen an diesem Sunday for Future“, begrüßte er die Anhänger.