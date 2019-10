Österreich ist eine kleine Welt, in der die große ...

Es könnte sein, dass Österreich wieder einmal zum Versuchslabor wird. Und in Deutschland wird man die hiesigen Polit-Experimente genau beobachten.

Österreich, so dichtete Friedrich Hebbel, sei eine kleine Welt, in der die große ihre Probe hält. Der Lyriker stammte zufällig und ursprünglich aus Deutschland. Und das macht schon Sinn. Denn Österreich war und ist ein Versuchslabor für politische Experimente, die vor allem der deutsche Nachbar aufmerksamst beobachtet.

Und diesmal also könnte Österreich Verhandlungen über eine schwarz(türkis)-grüne Regierung vorexerzieren. In Deutschland wird man genau hinsehen, woran ein solches Experiment scheitert oder warum es gelingt. Wobei der große Nachbar nicht jede österreichische Versuchsanordnung nachstellen will: An den Rechtspopulisten der AfD streift man (noch) nicht an.

Dass in Deutschland indes schon länger über eine schwarz-grüne Koalition in mittlerer Zukunft spekuliert wird, hat auch damit zu tun, dass die Volksparteien in den Umfragen massiv schrumpfen. Schwarz-Rot hat Meinungsforschern zufolge schon lange keine Mehrheit mehr. Das könnte auch daran liegen, dass die Große Koalition in der Ära Angela Merkel zum Normalzustand geworden ist. Man hätte es besser wissen können. Dass Große Koalitionen auf Dauer ein Konjunkturprogramm für die politischen Randparteien sind, haben doch die Experimente in Österreich gezeigt.