Medizin-Nobelpreis für zellbiologische Forschung

Die Nobelpreis-Woche ist eröffnet. Der Preis für Medizin geht an William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe und Gregg L. Semenza.

Mit der Bekanntgabe des Nobelpreisträgers für Medizin hat das Nobelpreiskomitee heute die Nobelpreis-Woche gestartet. Es gibt drei Preisträger: Die beiden Amerikaner William G. Kaelin Jr. und Gregg L. Semenza sowie den Engländer Sir Peter J. Ratcliffe. Ausgezeichnet werden sie für ihre Entdeckung, wie Zellen „erspüren" wie viel Sauerstoff verfügbar ist und wie sie darauf reagieren.

2019 Medicine Laureates William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza have identified molecular machinery that regulates the activity of genes in response to varying levels of oxygen.#NobelPrize pic.twitter.com/LiExfH74rh — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019

Die Auszeichnung ist mit neun Millionen Schwedischen Kronen (rund 826.000 Euro) dotiert. Am Dienstag werden folgt der Nobelpreis für Physik, am am Mittwoch jener für Chemie. Nach der Wissenschaft rücken am Donnerstag die Literatur (und zwar doppelt vergeben für 2018 und 2019) und am Freitag der Friedensnobelpreis. Den Abschluss bildet am kommenden Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften.

Der Medizin-Nobelpreis wird seit 1901 verliehen. Die erste Auszeichnung ging damals an den deutschen Bakteriologen Emil Adolf von Behring für die Entdeckung der Serumtherapie gegen Diphtherie. Der Medizin-Nobelpreis 2018 ging an den US-Forscher James Allison und seinen japanischen Kollegen Tasuku Honjo.

Die Preisträger der vergangenen zehn Jahre

2018: Der US-Forscher James Allison und der japanische Wissenschafter Tasuku Honjo teilen sich den Nobelpreis für Physiologie und Medizin in Anerkennung ihrer Entdeckungen über Immuncheckpoints, die zur modernen Immuntherapie gegen Krebserkrankungen führten.

2017: Die US-Forscher Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young für die Erforschung der biologischen "Inneren Uhr" von Organismen.

2016: Der Japaner Yoshinori Ohsumi, der das lebenswichtige Recycling-System für Proteine in Zellen entschlüsselt hat.

2015: Die Chinesin Youyou Tu, die den Malaria-Wirkstoff Artemisinin entdeckt hat. Sie teilte sich den Preis mit dem gebürtigen Iren William C. Campbell und dem Japaner Satoshi Omura, die an der Bekämpfung weiterer Parasiten gearbeitet hatten.

2014: Das norwegische Ehepaar May-Britt und Edvard Moser sowie John O'Keefe (USA/Großbritannien) für die Entdeckung grundlegender Strukturen des Orientierungssinns des Menschen,

2013: Thomas Südhof (gebürtig in Deutschland) sowie James Rothman (USA) und Randy Schekman (USA) für die Entdeckung von wesentlichen Transportmechanismen in Zellen.

2012: Der Brite John Gurdon und der Japaner Shinya Yamanaka für die Rückprogrammierung erwachsener Körperzellen in den Embryonalzellen.

2011: Bruce Beutler (USA) und Jules Hoffmann (Frankreich) für Arbeiten zur Alarmierung des angeborenen Abwehrsystems. Ralph Steinman aus Kanada entdeckte Zellen, die das erworbene Immunsystem aktivieren. Er war kurz vor der Verkündung gestorben und bekam den Preis posthum.

2010: Der Brite Robert Edwards für die Entwicklung der Reagenzglas-Befruchtung.

2009: Elizabeth Blackburn, Carol Greider und Jack Szostak (alle USA) für die Erforschung der Zellalterung.