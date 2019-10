Die Schlösser des Dietrich Mateschitz

Österreichs reichster Mann hat noch eine unbekannte Seite: In den vergangenen 15 Jahren hat der Red-Bull-Gründer Dutzende Schlösser, Gasthöfe und Seevillen erworben.

Seine Freunde grüßen ihn mit „Servus, Erzherzog.“ Dabei ist Dietrich Mateschitz weder adelig, noch für feudales Auftreten bekannt: Wer den Namen des 75-jährigen Multimilliardärs hört, denkt an den Energiedrink. Doch der Red-Bull-Gründer hat noch eine andere Seite: In den vergangenen Jahren hat er ein Portfolio an Schlössern und Seevillen in der Steiermark und in Salzburg angesammelt.

Dort, wo sich die Kirche, der Adel oder auch Bauern und Gastwirte zurückziehen, weil sie die Renovierungskosten nicht mehr stemmen können, greift der reichste Mann Österreichs in seine Taschen. Seine Sammlung an Gebäuden und Ländereien hat ein beachtliches Ausmaß angenommen. Bloomberg News ist der Spur dieses Geldes gefolgt: Seit der Jahrtausendwende hat Mateschitz ein Ensemble an fast 30 Schlössern, Seevillen, historischen Gasthäusern, Seegrundstücken, Bauernhöfen, Wäldern und Jagden zusammengekauft, das in Europa wohl nur mit den Windsors oder den Liechtensteins vergleichbar ist. Mateschitz' Vermögen wird laut dem Bloomberg Billionaires Index auf elf Milliarden Dollar geschätzt, was ihm einen Platz unter den 150 reichsten Menschen der Welt einbringt.

Während er seine Energiedrinks äußerst renditegetrieben vermarktet, tritt der Steirer als Mäzen zurückhaltend auf. „Mateschitz ist ein klassischer Philanthrop, jemand, der sich für die Materialien, das Schöne und das kulturelle Erbe interessiert, und nicht für Preise oder erzielbare Renditen,“ sagt Alexander Kottulinsky. Er selbst ist Besitzer von Schloss Neudau in der Oststeiermark und sagt, dass ein durchschnittlicher Schlossbesitzer „im Jahr vielleicht 100.000 Euro für die Erhaltung zur Verfügung hat“, und deshalb immer am Renovieren sei. Mateschitz trage somit zum Erhalt von historischer Handwerkskunst bei.

Ein alter Stuhl im aufwendig renovierten Hotel Hofwirt. (c) Bloomberg (Christian Wind)

Unterkunft für Ecclestone. Mateschitz' Leidenschaft fürs Häusersammeln begann nach der Übernahme des Österreich-Rings in Spielberg und seinen Plänen, die Formel 1 dort wieder hinzulotsen. Mateschitz war der Meinung, dass die Großen im Formel-1-Zirkus eine ordentliche Unterkunft brauchen. Bernie Ecclestone könne man schließlich nicht in einem Dorfgasthaus absteigen lassen.

Mateschitz beriet sich mit Helmut Winkler, einem Lehrer im Stiftsgymnasium Seckau, und die zwei begannen, Pläne zu schmieden. Gemeinsam besuchten sie die Seitengräben des Murtals, gingen auf die Berge, umrundeten die Seen. Mateschitz am Steuer eines Range Rover Sport, Winkler mit einem alten BMW. Mateschitz begann zu kaufen: ein Schloss, dann zwei, dann viele. Dazu Bauernhöfe, Villen, riesige Grundstücke – die meisten an atemberaubenden Orten, mitten in der Natur.

„Es ist schon richtig, dass ich ein Faible für schöne, einzigartige Plätze habe – um mich daran zu erfreuen, aber auch, um darauf aufzupassen“, sagte Mateschitz einst der „Kleinen Zeitung“. Das Aufpassen hat auch einen Preis. Die Rennstrecke und die Hotels herum müssen jährlich ein Minus von rund 30 Millionen Euro verkraften – Geld, das über Umwege wieder in die lokale Wirtschaft fließt.

Der Eigentümer bleibt stets im Hintergrund. In keinem seiner Häuser findet sich ein Foto von ihm – im Gegenteil, im Landhaus zu Appesbach am Wolfgangsee findet sich nur ein Satz in der Hotelbroschüre: Die Familie Schütten „verkaufte 2016 schweren Herzens das Landhaus, doch mit dem guten Gewissen, einen Käufer gefunden zu haben, der diesen Ort versteht, schätzt und bewahrt.“ Mateschitz bezahlte 15 Millionen Euro für die Villa.

Nicht ganz aus freien Stücken verkaufte das Stift Seckau sein Anwesen im Jahr 2011 für 861.000 Euro. „Das Stift konnte sich den Hofwirt nicht mehr leisten, er war zu teuer und musste zugesperrt werden“, erinnert sich Pater Othmar Stary. „Jetzt kann man dort wieder schlafen und essen, und wenn wir Hochzeiten feiern, können die Gäste einfach über den Platz gehen.“

Das Anwesen in Seckau ist nur ein Beispiel. Rund um den Red-Bull-Ring hat Mateschitz Dutzende Millionen Euro in Renovierungen investiert: in das Jugendstilhotel „Steirerschlössl“ aus dem Jahr 1908, das Schloss Gabelhofen und den barocken Hofwirt, der erstmals 1603 erwähnt wurde. Die Restaurierungen sind teuer, die Handwerker gefragte Spezialisten und die Materialien von bester Qualität.

Der Hofwirt ist ein barocker Prachtbau mit Fresken, Stuck und historischen Gemälden. Eine Grandezza, die es am Anfang des Murtals im Salzburger Lungau noch nie gegeben hat. Dort thront am Prebersee in den Niederen Tauern ein dreistöckiges Holzhaus, das kurz vor dem endgültigen Einsturz steht. Die Lage ist dennoch einzigartig, am See, ganz alleine.

„Egal, was Mateschitz macht, es wird sicher ordentlich,“ sagt Heimo Waibl, der Oberschützenmeister der Schützengesellschaft Prebersee. „Die letzten Jahrzehnte war das ja nur mehr eine Katastrophe, irgendwann war es dann ein Nudistenparadies, gut, dass das vorbei ist.“

Auch dem Hotel Steirerschlössl in Zeltweg hauchte Mateschitz neues Leben ein. (c) Bloomberg (Christian Wind)

Klumpenrisiko Mateschitz. Während die meisten der 110.000 Bewohner der Region das Engagement des Milliardärs begrüßen, gibt es auch Skeptiker, die davor warnen, sich allein auf eine Person und ihre Großzügigkeit zu verlassen. Die Politik müsse die Voraussetzungen für Arbeitsplätze abseits des Tourismus schaffen: Mit einer Fachhochschule oder einer aktiven Ansiedlungspolitik für das einst stolze Murtal mit seiner Stahl- und Holzindustrie. Obwohl die Arbeitslosigkeit bei nur rund fünf Prozent liegt, ist es schwer, die Abwanderung zu bremsen.

„Die Häuser, die Kleider, die Gartenzäune, alles wird schöner, aber wir brauchen auch Unternehmen, die investieren und Arbeitsplätze schaffen“, sagt Peter Moizi. Der 84-Jährige lebt in der Nähe des Red-Bull-Rings, hat viele Jahre im Ausland verbracht und das Murtal in Blütezeiten und Krisenphasen erlebt. „Plan A ist, dass Mateschitz wahnsinnig viel investiert, aber wir brauchen auch einen Plan B, wenn das einmal anders ist.“

Mateschitz selbst verbringt den Sommer teilweise in einer Almhütte am Ende eines Seitentals. Manchmal sieht man einen Land Rover durch die Täler streifen, oder einen Hubschrauber hinter der Alm verschwinden. Wenn Mateschitz eine Baustelle mit dem Fahrrad besucht hat, kann es sein, dass er im Dorfwirtshaus auftaucht und mit dem Wirt und den Einheimischen über Gott und die Welt redet. Dort ist er dann nicht der Red-Bull-Milliardär, sondern ein ganz normaler Steirer, der gerne auch ein Backhendl isst und dazu ein Glas Muskateller trinkt. Gästen auf seiner Almhütte serviert er Kaffee und selbstgemachten Apfelstrudel, so wie es jeder Almhüttenbewohner machen würde.

Das Hirschragout in seinen Häusern kommt aus einem Mateschitz-Jagdrevier, und es kann gut sein, dass Mateschitz den Hirsch selbst erlegt hat. Das Gemüse kommt vom Mateschitz-Bauernhof und das Bier aus der familieneigenen Thalheim-Brauerei, die vom 27-jährigen Sohn Mark geführt wird.

Die Pläne gehen weiter: Handwerksakademie, mobile Fleischhauerei, ein weiteres Waldgebiet, ein Hotel am Wolfgangsee. Mateschitz hat noch viel vor.