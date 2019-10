Fünf Geschwister sollen Keller jahrelang nicht verlassen haben

Der Älteste, ein mittlerweile 25-jähriger Mann, schaffte die Flucht. Er fiel dem Café-Besitzer in Ruinerwold in den Niederlanden gleich auf. Neun Jahre lang sei er nicht im Freien gewesen.

Es ist ein kleiner Hof im Dörfchen Ruinerwold. Mehrere Gebäudeteile drängen sich auf dem Grundstück aneinander, umgeben von Büschen und einem kleinen Wäldchen. Zu den nächsten Nachbarn der kleinen holländischen Gemeinde im Nordosten der Niederlande ist es nicht allzu weit, doch es ist keine dichte Siedlung, in der sich Haus an Haus, Gartenzaun an Gartenzaun reihen. Genau hier, im Keller des Hofes soll eine Familie isoliert mehrere Jahre lang gelebt haben: ein 58-jähriger Mann und seine sechs Kinder im Alter zwischen 16 und 25, die offenbar den Keller lange nicht verlassen durften.

Es war der Älteste von ihnen, dem Regionalmedien zufolge die Flucht gelang. Er tauchte bereits zum zweiten Mal in einem Café im Dorf auf - zuletzt am Sonntagabend, erzählte der Besitzer, Chris Westerbeek, dem regionalen Fernsehsender RTV Drenthe. Der auffällige Lokalgast habe offensichtlich alte Kleidung, lange Haare und Bart getragen. Der Lokalbesitzer beschloss, ein Gespräch zu beginnen. Schließlich erzählte der neue Gast, dass er davongelaufen sei und Hilfe brauche. Daraufhin rief der Lokalbesitzer die Polizei. „Er sagte, er habe Brüder und Schwestern, die auf dem Hof leben. Er sagte, er sei der älteste und wollte ihre Art zu Leben beenden“, erzählte Westerbeek. Außerdem sei er „noch nie in die Schule gegangen“.

Die Polizei durchsuchte den Hof und fand einen geheimen Stiegenabgang hinter einem Kasten, der in den Keller führte. Der 58-Jährige Vater sei im Bett gelegen. Er habe vor einigen Jahren einen Schlaganfall erlitten. Die Menschen würden nun versorgt, teilte die Polizei am Dienstag in der östlichen Provinz Drenthe mit. Der 58-Jährige sei vorläufig festgenommen worden. Über die genauen Lebensumstände und den Gesundheitszustand wollte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Die Untersuchungen seien noch in vollem Gange. "Alle Szenarien sind noch offen," sagte ein Sprecher.



(APA/dpa/Red.)