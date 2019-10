Wir geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Integrations-Debatte. 62 Prozent der Österreicher bewerten das Zusammenleben zwischen Muslimen und Nichtmuslimen als schlecht. Das geht aus dem aktuellen Integrationsbarometer hervor. Die meisten Sorgen bereitet ihnen die Verbreitung eines radikalen Islam. Mehr dazu [premium]

SPÖ-Debakel. „Die einst stolze Sozialdemokratie wird an den Abgrund geführt“, schreibt Chefredakteur Rainer Nowak im heutigen Leitartikel. Er meint: „Rettet die SPÖ vor diesen Genossen!" Mehr dazu [premium]

Grünen-Erfolg. Nach der Schweizer Parlamentswahl am Sonntag klopfen die Grünen an die Regierungstür. Sie legten laut einer Hochrechnung um sechs Punkte auf 13 Prozent zu. "Das ist fast ein Erdrutschsieg", zeigte sich Grünen-Chefin Regula Rytz "überwältigt".

Brexit-Poker. Das Parlament könnte heute über das zwischen Premier Boris Johnson und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen. Gibt Parlamentspräsident John Bercow den Weg für eine Abstimmung frei, könnte diese noch am Abend stattfinden. Johnson will Großbritannien am 31. Oktober aus der EU führen. Mehr dazu

Kanada-Wahl. 27 Millionen Kanadier sind heute dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Es zeichnete sich dabei zuletzt ein enges Rennen zwischen den Liberalen von Premier Justin Trudeau und den Konservativen mit Andrew Scheer an. Mehr dazu [premium]

