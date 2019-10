In Syrien beginnt die postamerikanische Ära

Kreml-Chef Putin und der türkische Präsident, Erdoğan, zementierten mit dem Sotschi-Deal ihren Einfluss in Syrien. Die USA sind aus dem Spiel. Syriens Diktator, Assad, kommt seinem Ziel näher, wieder das ganze Land zu kontrollieren.

Istanbul. Im Syrien-Konflikt beginnt nach der russisch-türkischen Einigung von Sotschi eine neue Phase. Russland hat seinen Einfluss zementiert, die syrische Regierung wird aufgewertet, und die Türkei stellt ihre Offensive ein, kann ihre Interessen aber zum Teil durchsetzen. Die Kurdenmiliz YPG muss sich weiter zurückziehen, die USA nehmen sich selbst aus dem Spiel. Nach der Einigung von Sotschi ist die Rebellenhochburg Idlib die einzige Region in Syrien, wo noch gekämpft wird. Noch deutlicher als bisher sind Moskau und Ankara die entscheidenden Akteure – für eine europäisch kontrollierte Schutzzone, wie sie die deutsche Verteidigungsministerin, Annegret Kramp-Karrenbauer, vorgeschlagen hat, bleibt kein Raum.



„Der große Sieger heißt Russland“, bilanziert der Türkei-Experte Hüseyin Çiçek. Die Einigung, die Kremlchef Wladimir Putin mit dem türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdoğan, bei einem sechsstündigen Verhandlungsmarathon im russischen Sotschi erzielte, besiegelt den Einflussverlust der USA in der Region. Moskau habe sich in jüngster Zeit selbst den US-Verbündeten am Golf als berechenbarer Partner empfohlen, sagte Çiçek, Politologe am Institut für Islamisch-Theologische Studien der Universität Wien, der „Presse“ in Istanbul.