Die Erde gibt mehr, als wir glauben wollen

Vor 200 Jahren sagte der Ökonom Thomas Malthus voraus, dass die Erde die wachsende Bevölkerung nicht ernähren könne. Er behielt unrecht. So wie seine Nachfolger, die bei Prognosen über die Endlichkeit von Ressourcen fast immer falsch lagen.

Noch nicht einmal eine Milliarde Menschen bewohnte im Jahr 1798 den Planeten. Und dennoch kam die Zahl dieser Menschen vielen Zeitgenossen bereits unglaublich hoch vor. Was auch kein Wunder ist, schließlich bedeutete sie beinahe eine Verdopplung der Weltbevölkerung seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts. Ein skeptischer Beobachter dieser Entwicklung war der britische Ökonom Thomas Malthus, der in ebendiesem Jahr sein berühmtes Werk „Essay on the Principle of Population“ erstellt (siehe auch nebenstehenden Artikel). Darin beschreibt er, dass die Lebensmittelproduktion mit der exponentiell wachsenden Bevölkerungszahl einfach nicht mithalten könne. Die unausweichliche Folge seien Hungersnöte, Kriege und Epidemien.