Die Beerdigung abseits der klassischen Friedhöfe wird immer beliebter. Das ist nun auch am Kahlenberg möglich.

Wien. So still wie am Kahlenberg ist es wohl nirgendwo in Wien. Nur der Wind lässt die Baumkronen rascheln. Der Boden ist feucht, keine Stunde ist es her, da hat es noch geregnet. „Ab jetzt braucht man festes Schuhwerk“, sagt Axel Baudach. Dann betritt er das Waldstück hinter dem Parkplatz des Schönstattzentrums – unter den Arm eine Urne geklemmt.