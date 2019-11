Die Stunde des Harald Mahrer

In der Krise um Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann könnte Notenbank-Präsident Harald Mahrer einen Paukenschlag setzen. Werden Holzmann die Personalagenden entzogen?

Er muss schon viel aushalten. Als Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer im Herbst des vergangenen Jahrs höchst überraschend auch noch Präsident der Nationalbank wurde, wurden allerlei Witze gerissen: „Ein Mann für alle Ämter“, hieß es höhnisch, ein „Multitalent“, ein „Tausendsassa“. Jetzt, ein Jahr später, wird weniger gelacht. Die Nationalbank hat mittlerweile ein neues, vierköpfiges Direktorium mit dem FPÖ-nahen Robert Holzmann an der Spitze. Und steckt erstmals dank dessen umstrittenen Personalentscheidungen in einer veritablen Krise. Jetzt muss Harald Mahrer also zeigen, wie viel „Tausendsassa“ tatsächlich in ihm steckt. Einfach wird das nicht.