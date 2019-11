Wie sich der Iran-Atomvertrag verflüchtigt

(c) APA/AFP/Iranian Presidency/HO (HO)

Die Mullahs haben weitere Teile des Wiener Atomabkommens von 2015 praktisch gekündigt. Die USA sind schon draußen. Von der Bombe dürfte der Iran aber noch weit entfernt sein.

Teheran/Washington/Paris/Berlin/Moskau. Der groß gefeierte Wiener Atomvertrag vom Sommer 2015, durch den der jahrelange Streit um Irans Atomprogramm beigelegt wurde, musste am Dienstag einen weiteren Treffer einstecken, der ihn zusehends zur Makulatur macht: Irans Präsident Hassan Rohani verkündete, dass in der unterirdischen Atomanlage Fordo nahe Teheran ab heute, Mittwoch, ein Aggregat aus 1044 Uran-Zentrifugen in Betrieb gehen werde, um gasförmiges Uran anzureichern. Damit ist der Vertrag, der dem Iran umgekehrt die Aufhebung aller Wirtschaftssanktionen verspricht, bereits mehrfach gebrochen.