Alfred Gusenbauer: "Ich habe nichts Unrechtes getan"

Aus einem E-Mail-Verkehr geht hervor, dass der Ex-Kanzler 2013 700.000 Euro für Lobbying-Arbeiten für den ukrainischen Präsidenten Janukowitsch erhielt. Gegenüber der „Presse“ verteidigt er seine Tätigkeit.

Das Geld floss nicht so, wie sich das Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer nach seinen Lobbying-Tätigkeiten für ein Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der EU erwartet hatte. Deshalb schrieb er im Juli 2013 an seine Kontaktperson in den USA, den Journalisten Alan Friedman. „Bezüglich der ausstehenden Zahlungen möchte sich Sie dabei unterstützen, auf eine baldige Lösung zu drängen, denn die Mitglieder der Habsburg Gruppe sind weder gewohnt noch willens, ungerechtfertigte Zahlungen zu akzeptieren.“



Das geht aus einem E-Mail-Verkehr hervor, den das internationale Recherchenetzwerk „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP) und die „ZiB2“ veröffentlicht haben. Friedman leitete demnach die Mail an Paul Manafort, den damaligen Berater des ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowitsch und späteren Wahlkampfleiter von US-Präsident Donald Trump, weiter. „Die Habsburg Gruppe ist angefressen. Wenn wir weiter ihre Zusammenarbeit wollen, müssen wir Überweisungen durchführen (...) Die Habsburg-Gruppe bekommt 700.000 Euro für die zweite Hälfte 2013. Und Alfred Gusenbauer noch extra Kostenerstattungen“, heißt es darin.