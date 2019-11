Grüne einstimmig für Koalitionsverhandlungen mit ÖVP

Türkis-Grün im Eiltempo. In der Volkspartei rechnet man mit einer neuen Regierung schon im Dezember.

Wien. Der Erweiterte Bundesvorstand – das zweithöchste Gremium der Grünen – hat am Sonntag einstimmig grünes Licht für Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP gegeben. „Unsere Hand zur ÖVP ist ausgestreckt“, meinte Parteichef Werner Kogler nach der Sitzung. Er bezeichnete den Schritt als „ein Wagnis“ und als eine „Pionierarbeit“.

Überraschung war die Entscheidung keine mehr: Schon im Vorfeld hatte alles auf einen positiven Abschluss der Sondierungsgespräche hingedeutet. Vor Beginn der Sitzung hatte Vize-Parteichef Stefan Kaineder von „großer Einigkeit“ mit der ÖVP berichtet und Nina Tomaselli – auch sie ist Vize-Parteichefin – sprach von einem „guten Zwischenergebnis“. Nun können die Grünen über eine erstmalige Regierungsbeteiligung auf Bundesebene verhandeln. Ob es dazu kommen wird, ist freilich noch offen.

1. Wie geht es jetzt mit den Verhandlungen weiter?

Nach den Grünen ist jetzt die ÖVP am Zug. Parteichef Sebastian Kurz benötigt dazu im Gegensatz zu Kogler keinen Beschluss der Gremien. Bei seiner Bestellung vor zwei Jahren hat Kurz sich mit umfassenden Vollmachten ausstatten lassen. Aber natürlich gab es im Lauf des Wochenendes Beratungen mit den Parteigranden. Theoretisch könnte die ÖVP ja auch mit der SPÖ Verhandlungen aufnehmen, das Angebot der Sozialdemokraten dazu gibt es. Und auch die FPÖ ist weiter eine Option: Die Freiheitlichen haben zwar angekündigt, in Opposition gehen zu wollen, doch auch sie stünden für Verhandlungen bereit. Und es war wohl kein Zufall, dass die niederösterreichische Parteichefin Johanna Mikl-Leitner am Samstag ausdrücklich noch auf die freiheitliche Option hingewiesen hat. Doch vorerst wird es jetzt wohl zu Verhandlungen mit den Grünen kommen. Alles andere wäre jetzt eine große Überraschung.

Die Verhandlungen könnten rasch beginnen. Am Ende müssten dann die Gremien in beiden Parteien über die Koalition entscheiden. Bei den Grünen wäre sogar ein eigener Parteitag notwendig: Laut Statuten muss der „Bundeskongress“ über eine Koalition entscheiden. Ein bisschen Warten ist also auch nach Ende der Verhandlungen angesagt, denn der Bundeskongress muss mit einer Vorlauffrist von mindestens einer Woche einberufen werden.

Formalakt ist das bei der bekannt kritischen grünen Basis keiner. Zumal ja ein Regierungsabkommen von Kompromissen geprägt sein wird, die nicht überall auf Begeisterung stoßen werden. Allerdings: Parteichef Kogler hat sich, indem er die vor zwei Jahren noch darniederliegenden Grünen triumphal wieder ins Parlament geführt hat, ein derart gutes Standing erarbeitet, dass ein von ihm gewolltes Koalitionsabkommen wohl auf Zustimmung stoßen dürfte.

2. Wie schnell kann es jetzt zu einer Regierung kommen?

Das ist schwer vorherzusagen, Verhandlungen können auch sehr lang dauern. Aber: Wie man aus ÖVP-Kreisen hört, haben die Sondierungsgespräche einen derart guten Verlauf genommen, dass die Partei mit einer neuen Regierung noch vor Weihnachten rechnet – möglicherweise sogar noch früher. Es gebe „Pragmatismus auf beiden Seiten“.

3. Woran kann Türkis-Grün jetzt noch scheitern?

Die inhaltlichen Knackpunkte sind bekannt: Die Grünen pochen auf eine ernsthafte Wende in puncto Klimaschutz, inklusive einer Ökologisierung des Steuersystems. Ob das mit den Vorstellungen des Wirtschaftsflügels in der ÖVP kompatibel ist, wird sich noch weisen. Schließlich steht für die ÖVP nicht der Klimawandel an der ersten Stelle der Agenda, sondern der Kampf gegen die drohende Konjunkturflaute. Der zweite Knackpunkt ist die Migrationspolitik, in der die beiden Parteien sehr unterschiedliche Vorstellungen und Schwerpunkte haben. Und für beide Parteien ist das ein zentrales Thema. Auch im Sozialbereich wird es nicht ganz einfach, Kompromisse zu finden.

4. Wer würde bei den Grünen in der Regierung sitzen?

Die Ressorts sind noch nicht verteilt, das passiert traditionell am Ende von Regierungsverhandlungen. Klar ist, dass Werner Kogler den Vizekanzler machen würde. Ziemlich sicher wird es auch ein Klimaschutzministerium geben, das vermutlich die frühere Global-2000-Geschäftsführerin Leonore Gewessler leiten wird. Der Rest hängt vom Verhandlungsverlauf ab. Die Grünen könnten den Sozialbereich und/oder den Bildungsbereich bekommen. Ein heißer Tipp für einen Ministerposten ist der oberösterreichische Landesrat Rudolf Anschober.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2019)