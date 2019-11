Der Sound of Satire

Keine Wiedereinbürgerung für die „Trübs“ (vulgo Trapp-Family) in Salzburg: „The Hills are Alive“, Puppenschlacht von Nikolaus Habjan (l.), Neville Tranter.

Nikolaus Habjan und Neville Tranter haben aus „The Sound of Music“ eine Groteske gemacht: „The Hills are Alive“, grimmig-witzig.

„Ich schaue niemandem ähnlich!“, brüllt der Chef der Einwanderungsbehörde, doch es nützt nichts, dieser Frickl ist ein Hitler-Klon und so benimmt er sich auch. Begleitet wird der Schinder von einem Polizisten mit Barrett und MP, Kronbichler, ein Volltrottel. Das Grazer Schauspielhaus zeigt seit Freitagabend eine Uraufführung mit Puppen: „The Hills are Alive“, nach dem berühmten Schlager aus „Sound of Music“.